В Ленинградской области произошло ДТП с участием шести машин

Шестеро взрослых и двое детей пострадали, а также ещё один ребёнок погиб в результате столкновения шести автомобилей на федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«На 89-м км автодороги «Кола» произошла авария, столкнулись шесть транспортных средств — три грузовых и три легковых автомобиля. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали шесть взрослых и трое детей, один из которых скончался», — указали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что семь человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области.