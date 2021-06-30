После аварии с пятью погибшими на Кубани возбуждено уголовное дело

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После аварии с пятью погибшими в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования поставлены на контроль в краевой прокуратуре.
После аварии с пятью погибшими на Кубани возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

По данным ведомства, 41-летний водитель Toyota выехал на полосу встречного движения и «допустил по касательной столкновение с автомобилем Hyundai и лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-211240».

«Погибли 23-летний водитель отечественного автомобиля и его трое пассажиров. 60-летняя пассажирка ВАЗ и 37-летняя пассажирка Hyundai госпитализированы. Водитель Toyota также погиб на месте происшествия», — уточнили в прокуратуре.

Возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как уточнялось, авария произошла в районе станицы Новомышастовской, напротив местной птицефабрики.

Ранее URA.RU сообщало, что семь человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области.

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