После аварии с пятью погибшими на Кубани возбуждено уголовное дело

После аварии с пятью погибшими в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования поставлены на контроль в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, 41-летний водитель Toyota выехал на полосу встречного движения и «допустил по касательной столкновение с автомобилем Hyundai и лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-211240».

«Погибли 23-летний водитель отечественного автомобиля и его трое пассажиров. 60-летняя пассажирка ВАЗ и 37-летняя пассажирка Hyundai госпитализированы. Водитель Toyota также погиб на месте происшествия», — уточнили в прокуратуре.

Возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как уточнялось, авария произошла в районе станицы Новомышастовской, напротив местной птицефабрики.

Ранее URA.RU сообщало, что семь человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области.