После аварии с пятью погибшими на Кубани возбуждено уголовное дело
- РИА Новости
По данным ведомства, 41-летний водитель Toyota выехал на полосу встречного движения и «допустил по касательной столкновение с автомобилем Hyundai и лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-211240».
«Погибли 23-летний водитель отечественного автомобиля и его трое пассажиров. 60-летняя пассажирка ВАЗ и 37-летняя пассажирка Hyundai госпитализированы. Водитель Toyota также погиб на месте происшествия», — уточнили в прокуратуре.
Возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Как уточнялось, авария произошла в районе станицы Новомышастовской, напротив местной птицефабрики.
Ранее URA.RU сообщало, что семь человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области.