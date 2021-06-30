В результате ДТП на Кубани погибли пять человек

В Краснодарском крае в районе станицы Новомышастовской (напротив местной птицефабрики) в результате ДТП погибли пять человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру.

«По предварительной информации, водитель Toyota Corolla, ехавший со стороны Краснодара в сторону Славянска-на-Кубани… выехал на полосу для встречного движения, где допустил по касательной столкновение с Hyundai Accent и лобовое столкновение с ВАЗ-2112», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее URA.RU сообщало, что семь человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области.