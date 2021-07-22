Найденных в Подмосковье детей поместили в социально-реабилитационный центр

Жительница Подмосковья обнаружила на своём участке семерых детей, которые жили в одной из построек.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой, детям от шести до 16 лет, все зарегистрированы и обучаются в Москве, семья по месту учёбы характеризуется положительно.

По данным Life.ru, в настоящее время дети направлены в социально-реабилитационный центр в Москве.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в отношении 45-летней матери найденных детей составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их права администрации Рузского городского округа.

В прокуратуре Московской области заявили, что в связи с ненадлежащей организацией профилактической работы в отношении женщины городской прокуратурой начальнику ОМВД России по Рузскому городскому округу внесено представление.

Кроме того, по факту ненадлежащего исполнения матерью обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей городским прокурором в орган дознания направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.