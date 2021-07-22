Эксперт объяснил идею повысить штраф за пользование телефоном за рулём

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов прокомментировал в эфире радио «Комсомольская правда» своё предложение повысить штраф за использование телефона во время управления автомобилем. Он предложил штрафовать на сумму до 10 тыс. рублей.

«По крайней мере тут же приведёт к тому, что люди начнут задумываться, стоит ли во время движения телефон использовать. Потому что вы являетесь участником дорожного движения, находитесь в автомобиле», — заявил он.

Он напомнил, что автомобиль является средством повышенной опасности. Курдесов добавил, что водители несут ответственность не только за себя, но и за всех находящихся рядом участников дорожного движения.

Ранее RT сообщал, что Курдесов в своём обращении к главе ГИБДД отмечал, что нынешний штраф за пользование телефоном за рулём в размере 1,5 тыс. рублей является незначительным наказанием, учитывая тот факт, что водитель подобными действиями создаёт реальную угрозу здоровью и жизни окружающих.