Эксперт объяснил идею повысить штраф за пользование телефоном за рулём

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Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов прокомментировал в эфире радио «Комсомольская правда» своё предложение повысить штраф за использование телефона во время управления автомобилем. Он предложил штрафовать на сумму до 10 тыс. рублей.
Эксперт объяснил идею повысить штраф за пользование телефоном за рулём
  • Pixabay

«По крайней мере тут же приведёт к тому, что люди начнут задумываться, стоит ли во время движения телефон использовать. Потому что вы являетесь участником дорожного движения, находитесь в автомобиле», — заявил он.

Он напомнил, что автомобиль является средством повышенной опасности. Курдесов добавил, что водители несут ответственность не только за себя, но и за всех находящихся рядом участников дорожного движения.

Ранее RT сообщал, что Курдесов в своём обращении к главе ГИБДД отмечал, что нынешний штраф за пользование телефоном за рулём в размере 1,5 тыс. рублей является незначительным наказанием, учитывая тот факт, что водитель подобными действиями создаёт реальную угрозу здоровью и жизни окружающих.

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