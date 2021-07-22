В Крыму рассказали о ходе реставрации Воронцовского дворца

Правительство Крыма сообщило, что реставрационные работы в Воронцовском дворце планируют завершить в ноябре 2022 года.

«В соответствии с указанным контрактом планируется выполнить следующие работы: гардеробная, тапочная и кабинет администрации главного корпуса; смена кровли — реставрационные работы, юго-восточная терраса главного корпуса; реставрация и воссоздание ограждений», — приводит «Новый Севастополь» сообщение.

Отмечается, что работы идут с опережением сроков выполнения. В данный момент специалисты проводят закладку опор освещения и видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что более 2 млрд рублей планируется потратить на восстановительные работы на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры Крыма, которые пострадали от июньских наводнений.