В Крыму рассказали о ходе реставрации Воронцовского дворца

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Правительство Крыма сообщило, что реставрационные работы в Воронцовском дворце планируют завершить в ноябре 2022 года.
В Крыму рассказали о ходе реставрации Воронцовского дворца
  • © РИА Новости / Тарас Литвиненко

«В соответствии с указанным контрактом планируется выполнить следующие работы: гардеробная, тапочная и кабинет администрации главного корпуса; смена кровли — реставрационные работы, юго-восточная терраса главного корпуса; реставрация и воссоздание ограждений», — приводит «Новый Севастополь» сообщение.

Отмечается, что работы идут с опережением сроков выполнения. В данный момент специалисты проводят закладку опор освещения и видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что более 2 млрд рублей планируется потратить на восстановительные работы на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры Крыма, которые пострадали от июньских наводнений.

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