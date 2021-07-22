Кузнецова предложила выделить средства на няню семьям с детьми-инвалидами

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала выделять средства из бюджета на оплату работы няни для семей с детьми с особенностями развития.
Кузнецова предложила выделить средства на няню семьям с детьми-инвалидами
  • РИА Новости

«Необходимо выделять средства родителям, которые находятся в сложной жизненной ситуации, чтобы оплачивать няню. На федеральном уровне следующего шага не сделано, но есть разного рода решения в регионах. Это тот вариант, который может помочь, особенно если ребёнок с особенностями развития и нужен присмотр на определённое время», — приводит газета «Взгляд» её слова.

Кузнецова отметила, что услуги социальных нянь по присмотру и уходу за детьми раннего возраста уже развиваются в Белгородской, Вологодской, Ульяновской и Калининградской областях, Республике Башкортостан и ряде других российских субъектов. 

Ранее детский омбудсмен призвала увеличить размер материнского капитала в России.

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