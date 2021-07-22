Систему экомониторинга запустили на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в регионе запустили систему экологического мониторинга.

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на правительство края.

«Сегодня на Камчатке уже запущена система экологического мониторинга. На первом этапе имеющиеся наблюдения оцифровываются и в режиме реального времени становятся доступны всем заинтересованным лицам», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что был, в частности, запущен специальный портал, на котором в картографическом удобном формате отображены точки мониторинга. На сайте есть понятное разъяснение тех показателей, которые измеряются, а также «возможность отслеживания динамики и анализа исторических рядов».

Отмечается, что в перспективе планируется существенно расширить сам набор наблюдений.

Ранее телеканал «360» сообщал, что министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал о ходе реализации программы «Чистая вода».