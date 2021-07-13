В Подмосковье рассказали о ходе реализации программы «Чистая вода»

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал, что за последние шесть лет более 2 млн жителей региона стали получать чистую воду. Её качество улучшилось в 48 округах Подмосковья.

По словам Велиховского, таких показателей удалось достичь благодаря программе «Чистая вода», передаёт телеканал «360».

Так, на заседании регионального правительства министр доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву о том, что специалисты построили и модернизировали 396 соответствующих объектов.

«По проценту обеспеченности чистой водой мы ежегодно перевыполняем федеральные показатели, идём в лидерах», — уточнил Велиховский.

Как отмечается, до 2024 года включительно более 700 тыс. жителей региона получат качественную воду.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве рассказали об уходе за городскими водоёмами.