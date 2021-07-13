В Подмосковье рассказали о ходе реализации программы «Чистая вода»

Короткая ссылка
Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал, что за последние шесть лет более 2 млн жителей региона стали получать чистую воду. Её качество улучшилось в 48 округах Подмосковья.
В Подмосковье рассказали о ходе реализации программы «Чистая вода»
  • Pixabay

По словам Велиховского, таких показателей удалось достичь благодаря программе «Чистая вода», передаёт телеканал «360».

Так, на заседании регионального правительства министр доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву о том, что специалисты построили и модернизировали 396 соответствующих объектов.

«По проценту обеспеченности чистой водой мы ежегодно перевыполняем федеральные показатели, идём в лидерах», — уточнил Велиховский.

Как отмечается, до 2024 года включительно более 700 тыс. жителей региона получат качественную воду.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве рассказали об уходе за городскими водоёмами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить