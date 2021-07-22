В Севастополе за сутки выявили 142 новых случая COVID-19

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В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано ещё 142 случая коронавирусной инфекции.
В Севастополе за сутки выявили 142 новых случая COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу города.

«По состоянию на 22 июля в Севастополе зарегистрировано 142 новых случая заболевания COVID-19. 106 человек выписаны после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 60 до 94 лет», — говорится в публикации.

По информации Роспотребнадзора, всего в Севастополе за время пандемии зафиксировали 19 319 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели при этом 16 938 человек, 812 скончались.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в России, по данным на 22 июля, зарегистрировали 24 471 случай коронавируса.

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