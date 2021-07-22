В Москве задержали мужчину с 400 упаковками поддельных тестов на COVID-19

В Москве полицейские задержали местного жителя, который пытался продать поддельные экспресс-тесты на антитела к коронавирусу. У него было 400 упаковок экспресс-тестов общей стоимостью 160 тыс. рублей.

Об этом говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

По словам 23-летнего задержанного, он купил тесты на одном из известных сайтов.

Отмечается, что мужчина перепродавал тесты через объявления в интернете, завышая их стоимость в два-три раза.

«Свою вину признаю, в содеянном раскаиваюсь», — цитирует задержанного Life.ru.

В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 1.1 ст. 238.1 УК России «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

Ведётся поиск соучастников противоправной деятельности.

Ранее полицейские задержали в Москве курьера, у которого было более 20 поддельных справок о вакцинации от коронавируса.