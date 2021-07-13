В Москве задержали курьера с поддельными справками о вакцинации

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Полицейские задержали в Москве курьера, у которого было более 20 поддельных справок о вакцинации от коронавирусной инфекции.
В Москве задержали курьера с поддельными справками о вакцинации
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

«По словам курьера, посылки с документами он получал от неизвестного лица и за денежное вознаграждение передавал клиентам. При себе у мужчины находилось... 20 сертификатов о вакцинации против COVID-19, а также иные медицинские документы с признаками подделки», — говорится в публикации.

Ещё одно нарушение оперативники зафиксировали на Ленинском проспекте — полицейские приобрели две фиктивные справки о медотводе от вакцинации против COVID-19.

Как выяснилось, за изготовлением документов стоит один и тот же человек. Правоохранительные органы устанавливают личности причастных к нарушению закона.

На прошлой неделе в российской столице задержали двух мужчин, подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных справок о медотводе от вакцинации. Против них возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК России («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

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