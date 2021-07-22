Укупник прокомментировал отмену обязательного штампа о браке в паспорте
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Укупник не считает, что решение об отказе от штампов в паспорте может кому-то повредить.
«Я думаю, сейчас — с введением QR-кодов, всяких личных кабинетов и вообще цифровизации — всё идёт к тому, что паспорта в таком виде вообще могут отменить», — сказал он.
При этом Укупник заявил, что ему будет жаль, если паспорта отменят.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отметки о регистрации брака и о детях будут ставиться в российских паспортах по желанию.