Врач рассказал о причинах повышения температуры после вакцинации

Врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал о причинах повышения температуры после вакцинации.

Как он отметил в беседе с «Радио 1», повышение температуры после вакцинации — это нормальная реакция организма.

«Так как вакцина «Спутник V» имитирует инфекционный процесс (но не заражает человека), иммунный ответ будет тот, который положен при инфекционных заболеваниях. При этом человек не болеет, не заразен, но повышенная температура — это нормальная реакция на вакцину», — сказал он.

Врач также добавил, что если температура держится в течение трёх дней, это совершенно нормально.

«Если температура очень высокая — под 40 ºC — или длится больше трёх дней, то нужно обязательно показаться врачу, чтобы выяснить причину таких реакций организма», — отметил он.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.