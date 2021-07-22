Почти на 40 территориях Свердловской области объявили режим ЧС из-за засухи

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С 22 июля на 39 территориях Свердловской области из-за засухи, ущерб от которой превышает 4 млрд рублей, вводится режим чрезвычайной ситуации.
Почти на 40 территориях Свердловской области объявили режим ЧС из-за засухи
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом сообщается на странице губернатора региона Евгения Куйвашева в Instagram.

«Жара на Урале не отступает... Фермеры говорят, что урожай гибнет. Я принял решение с сегодняшнего дня ввести режим ЧС из-за засухи. Режим распространяется на 39 территорий... Министру сельского хозяйства Артёму Бахтереву я поручил оценить все последствия от засухи и обратиться за помощью в правительство России, так как ущерб уже превышает 4 млрд рублей», — написал он.

Из-за пересыхания почвы вследствие аномальной жары режим ЧС ранее ввели в Курганской области и на территории отдельных муниципалитетов Оренбургской области.

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