Почти на 40 территориях Свердловской области объявили режим ЧС из-за засухи

С 22 июля на 39 территориях Свердловской области из-за засухи, ущерб от которой превышает 4 млрд рублей, вводится режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщается на странице губернатора региона Евгения Куйвашева в Instagram.

«Жара на Урале не отступает... Фермеры говорят, что урожай гибнет. Я принял решение с сегодняшнего дня ввести режим ЧС из-за засухи. Режим распространяется на 39 территорий... Министру сельского хозяйства Артёму Бахтереву я поручил оценить все последствия от засухи и обратиться за помощью в правительство России, так как ущерб уже превышает 4 млрд рублей», — написал он.

Из-за пересыхания почвы вследствие аномальной жары режим ЧС ранее ввели в Курганской области и на территории отдельных муниципалитетов Оренбургской области.