Ещё в 12 муниципалитетах Оренбургской области введён режим ЧС из-за засухи

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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введён ещё в 12 муниципалитетах Оренбургской области из-за засухи, сообщили в региональном правительстве.
Ещё в 12 муниципалитетах Оренбургской области введён режим ЧС из-за засухи
  • РИА Новости

Как добавляет RIA56, в период посевной кампании на территории региона сложились неблагоприятные погодные условия: не хватает влаги в почве.

От засухи и суховея пострадали посевы на 37 территориях, такие факторы наносят колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу.

Отмечается, что комиссии по ликвидации ЧС и снижению последствий засухи предстоит работа по определению площадей гибели сельскохозяйственных культур.

Как ранее передавало URA.RU, губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил на территории региона режим ЧС в связи с крупными природными пожарами.

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