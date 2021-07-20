Ещё в 12 муниципалитетах Оренбургской области введён режим ЧС из-за засухи
- РИА Новости
Как добавляет RIA56, в период посевной кампании на территории региона сложились неблагоприятные погодные условия: не хватает влаги в почве.
От засухи и суховея пострадали посевы на 37 территориях, такие факторы наносят колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу.
Отмечается, что комиссии по ликвидации ЧС и снижению последствий засухи предстоит работа по определению площадей гибели сельскохозяйственных культур.
Как ранее передавало URA.RU, губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил на территории региона режим ЧС в связи с крупными природными пожарами.