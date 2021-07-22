Экипажи кораблей ЧФ провели учения в Средиземном море

Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ), выполняющие задачи в Средиземном море, провели учение по противоподводно-диверсионной обороне при стоянке на незащищенном рейде.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Экипажи кораблей, используя станции для слежения за подводной обстановкой и оборудование противодиверсионного катера «Грачонок», предотвратили проведение разведки, обнаружили условных диверсантов и захватили их.

Также матросы выполнили практические стрельбы с борта корабля по плавающему предмету, имитирующему мину.

Как ранее сообщал «Взгляд», две дизельные подлодки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения в Японском море.