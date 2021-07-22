Фигурант дела главы ставропольского ГИБДД находится в коме
- РИА Новости
По словам главы региона, «единственная точка включения краевых структур в эту историю — медицинская».
Как сообщил Владимиров, «одному из подследственных стало плохо».
«Сегодня он доставлен в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме», — заявил губернатор.
Ранее СК подтвердил возбуждение дела в отношении главы ставропольского ГИБДД. Были задержаны Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы.
По данным следствия, участники группы получили взятки на общую сумму более 19 млн рублей.
Ессентукский городской суд принял решение арестовать Сафонова на два месяца.