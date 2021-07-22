В России за полгода на миграционный учёт поставили более 5 млн иностранных граждан

В МВД России заявили, что в стране за полгода на миграционный учёт поставили более 5,2 млн иностранных граждан.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сводки ведомства по миграционной ситуации в стране за январь — июнь.

«За январь — июнь 2021 года количество фактов постановки на миграционный учёт иностранных граждан и лиц без гражданства составило 5 204 618», — сказано в материалах.

Также в министерстве отметили, что на 8% выросло количество оформленных приглашений, необходимых иностранцам для въезда в Россию, но на 22% сократилось количество оформленных виз иностранным гражданам. При этом за полгода 2021 года на 14% выросло число мигрантов, которые получили российское гражданство.

13 июля на юго-востоке Москвы произошла массовая драка между уроженцами Средней Азии — преимущественно гражданами Таджикистана и Киргизии. По словам очевидцев, в потасовке участвовали более 200 человек, более 100 из них были задержаны прибывшими на место нарядами полиции и Росгвардии.