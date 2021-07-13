Отголоски пограничного конфликта: ряд участников массовой драки мигрантов в Москве выдворят из России

Минувшей ночью на юго-востоке Москвы произошла массовая драка между уроженцами Средней Азии — преимущественно гражданами Таджикистана и Киргизии. По словам очевидцев, в потасовке участвовали более 200 человек, более 100 из них были задержаны прибывшими на место нарядами полиции и Росгвардии. В МВД сообщили, что некоторых участников конфликта выдворят за пределы территории России, ряду лиц будет запрещён въезд в РФ. По словам представителей диаспор, драку могли спровоцировать размещённый в соцсетях видеоролик, а также накалившиеся отношения после недавнего обострения на киргизско-таджикской границе.

Массовая драка мигрантов из Средней Азии, в которой участвовали более 200 человек, произошла в московском районе Кузьминки в ночь с 12 на 13 июля. По предварительным данным, конфликт между уроженцами из Таджикистана и Киргизии начался примерно в 23:30 по московскому времени.

На видеозаписях, снятых очевидцами инцидента, запечатлено, как участники драки, заполонив участок улицы Зеленодольская возле метро «Кузьминки», кричат, дерутся и выбегают на проезжую часть. Разнимать мигрантов на место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. После появления правоохранителей участники потасовки побежали к метро.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что, несмотря на огромное количество стянутых на улицу Зеленодольская полицейских машин, задержанных было так много, что на них не хватало места в автозаках. В ГУ МВД по Москве сообщили, что в территориальные отделы полиции были доставлены 103 человека, участвовавших в конфликте.

Там пояснили, что в отношении нарушителей были составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»), ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

«Ряд иностранных граждан, по решению суда, будут выдворены за пределы территории Российской Федерации с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным СМИ, некоторые участники драки получили травмы — их отвезли в больницы с резаными и рваными ранами. Местные жители рассказали, что до прибытия правоохранительных органов мигранты успели не только перепугать случайных прохожих, но и повредить припаркованные рядом с местом столкновений машины.

«И все будут дальше рассказывать как чудно ведут себя приезжие? Когда человек 150 несётся, бьёт по машинам, кидается на людей?», — написала местная жительница в группе «Кузьминки» во «ВКонтакте».

Причины конфликта

Правоохранительные органы пока не сообщают о предполагаемых причинах драки в Кузьминках — сотрудники полиции проводят проверку. Между тем некоторые СМИ пишут, что потасовка началась с поножовщины: якобы неизвестные — предположительно, таджики — напали на двух уроженцев Киргизии и нанесли им ножевые ранения.

Согласно этой версии, 11 июля на курьеров-киргизов напали из-за замечания, которое они сделали своим землячкам, отдыхающим в компании уроженцев Таджикистана. В ответ спутники девушек якобы набросились на молодых людей с ножами.

Видео с пострадавшими, записанное в машине скорой помощи, разошлось по чатам в мессенджерах, и киргизы якобы решили «отомстить за своих».

Председатель межрегиональной общественной организации «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров в беседе с RT выразил мнение, что причиной массовой драки в Кузьминках стал именно видеоролик с пострадавшими киргизами.

«Они сняли видео из машины скорой помощи. В социальных сетях была распространена эта информация, и реакция привела к такому неприятному происшествию. В обществе особо не проверяют, когда и откуда появилось это видео — может быть, это вообще было год назад. На это ведь не смотрят, но вот такая реакция бывает», — констатировал Шакиров.

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«За всеми не уследишь»

Представители киргизской и таджикской диаспор в России также отмечают, что одной из причин массовой драки в Кузьминках стал общий рост напряжённости между двумя народами после очередного обострения конфликта на киргизско-таджикской границе.

«Я думаю, что причина в конфликте на границе, — считает Абдыганы Шакиров. — Конечно, говорить, что напряжения нет, было бы неправильно. У мигрантов, которые трудятся в России, у них есть обида, но я очень надеюсь, что в будущем больше не будет конфликтов. Я надеюсь, что дружба и мир между нашими странами будут восстановлены. Мы, как организация, ведём разъяснительную работу. Когда была проблема на границе, мы собирались, встречались с руководителями диаспор».

Схожее мнение выразил и председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.

«События, которые произошли на границе аукаются здесь. До этого не было такой напряжённости, — сообщил собеседник RT. — Стычки между таджиками и киргизами происходят эпизодически, локальные стычки возникают. Но все же сюда приехали на заработки, в этой стране их приняли, дают работу и всё прочее, но вместо того, чтобы это ценить, они вот такие вещи творят».

Давлатов добавил, что и обе диаспоры, и московские власти стараются предотвращать любые столкновения между уроженцами двух стран, в частности, проводя встречи и беседы в периоды обострения отношений между Бишкеком и Душанбе.

«Власти Москвы, правоохранительные органы делают попытки предотвращать эти конфликты, но, к сожалению, они всё равно возникают, и за всеми не уследишь», — констатировал он.