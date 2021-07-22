В Крыму готовы предоставить доказательства водной блокады для ЕСПЧ

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Рабочая группа по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России готова предоставить имеющиеся доказательства водной блокады Крыма при рассмотрении иска против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), заявил глава рабочей группы Александр Молохов.
В Крыму готовы предоставить доказательства водной блокады для ЕСПЧ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша рабочая группа готова передать в распоряжение компетентных органов все имеющиеся у неё материалы по данному вопросу для формирования убедительной доказательной базы при рассмотрении дела в Страсбурге», — сказал Молохов.

Он отметил, что в Крыму положительно оценили решение о подаче в ЕСПЧ межгосударственной жалобы против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная российскими властями в европейский суд. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

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