В Крыму готовы предоставить доказательства водной блокады для ЕСПЧ
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Наша рабочая группа готова передать в распоряжение компетентных органов все имеющиеся у неё материалы по данному вопросу для формирования убедительной доказательной базы при рассмотрении дела в Страсбурге», — сказал Молохов.
Он отметил, что в Крыму положительно оценили решение о подаче в ЕСПЧ межгосударственной жалобы против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная российскими властями в европейский суд. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры России.