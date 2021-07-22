В Ростуризме оценили ситуацию с долгами туроператоров из-за закрытия Турции

До конца 2021 года отечественные туроператоры почти полностью закроют долги перед туристами по Турции, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается обязательств... из-за временного закрытия Турции, то они также будут практически полностью выполнены до конца этого года», — сказала Догузова.

По словам главы ведомства, по 70% таких туров граждане либо уже съездили, либо съездят до конца 2021 года. Ещё по 30% обязательств туроператоры ведут работу с клиентами.

«Мы исходим из того, что они будут выполнены: туристы либо совершат поездку в более поздние сроки, либо получат деньги», — добавила глава Ростуризма.

В июне в ведомстве рекомендовали туроператорам в первую очередь отправлять в Турцию тех россиян, чьи туры были перенесены в 2020 году из-за пандемии.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с поездками в Турцию.