В Ростуризме оценили ситуацию с долгами туроператоров из-за закрытия Турции
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Что касается обязательств... из-за временного закрытия Турции, то они также будут практически полностью выполнены до конца этого года», — сказала Догузова.
По словам главы ведомства, по 70% таких туров граждане либо уже съездили, либо съездят до конца 2021 года. Ещё по 30% обязательств туроператоры ведут работу с клиентами.
«Мы исходим из того, что они будут выполнены: туристы либо совершат поездку в более поздние сроки, либо получат деньги», — добавила глава Ростуризма.
В июне в ведомстве рекомендовали туроператорам в первую очередь отправлять в Турцию тех россиян, чьи туры были перенесены в 2020 году из-за пандемии.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с поездками в Турцию.