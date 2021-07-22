Половина туроператоров России закрыла долги перед туристами
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Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня благодаря постоянной работе с отраслью никто из крупных игроков не ушёл с рынка. Более того, на текущий момент 80% туроператоров погасили большую часть своих долгов прошлого года, а 50% — полностью выполнили свои обязательства перед туристами», — сказала Догузова.
По словам главы ведомства, объём долгов сократился до 7 млрд рублей по сравнению с показателем прошлого года в 44 млрд. Ожидается, что до конца года туроператоры выплатят гражданам ещё 3 млрд рублей.
В Ассоциации туроператоров России ранее заявили о намерении обратиться в Ростуризм с предложением продлить программу туристического кешбэка после 31 июля этого года.