Половина туроператоров России закрыла долги перед туристами

Половина российских туроператоров полностью справилась с выполнением обязательств перед туристами, которые не смогли в прошлом году отдохнуть из-за пандемии коронавируса, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня благодаря постоянной работе с отраслью никто из крупных игроков не ушёл с рынка. Более того, на текущий момент 80% туроператоров погасили большую часть своих долгов прошлого года, а 50% — полностью выполнили свои обязательства перед туристами», — сказала Догузова.

По словам главы ведомства, объём долгов сократился до 7 млрд рублей по сравнению с показателем прошлого года в 44 млрд. Ожидается, что до конца года туроператоры выплатят гражданам ещё 3 млрд рублей.

В Ассоциации туроператоров России ранее заявили о намерении обратиться в Ростуризм с предложением продлить программу туристического кешбэка после 31 июля этого года.