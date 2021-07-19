В АТОР намерены попросить Ростуризм продлить программу туристического кешбэка

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что россиянам нужно дать возможность купить билеты по программе туристического кешбэка и после 31 июля этого года.

В беседе с «Парламентской газете» она сказала, что это обусловлено ситуацией с пандемией.

«Туроператоры отмечают, что окно продаж слишком маленькое (с 16 июня по 31 июля. — RT). Люди боятся так далеко планировать свой отдых во время пандемии. Окно продаж теоретически можно увеличить, мы хотим проинформировать (Ростуризм. — RT), что вот такая ситуация. Этот шаг мы аргументируем и тем, что он позволит повысить эффективность программы», — сказала Ломидзе.

Она, в частности, уточнила, что в целом программа туристического кешбэка зарекомендовала себя очень хорошо: как минимум 20% дополнительного турпотока регионы получили именно благодаря ей.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», курорт «Красная поляна» оценил убытки из-за новых ограничений, принятых на фоне пандемии коронавируса.