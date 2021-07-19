В АТОР намерены попросить Ростуризм продлить программу туристического кешбэка
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В беседе с «Парламентской газете» она сказала, что это обусловлено ситуацией с пандемией.
«Туроператоры отмечают, что окно продаж слишком маленькое (с 16 июня по 31 июля. — RT). Люди боятся так далеко планировать свой отдых во время пандемии. Окно продаж теоретически можно увеличить, мы хотим проинформировать (Ростуризм. — RT), что вот такая ситуация. Этот шаг мы аргументируем и тем, что он позволит повысить эффективность программы», — сказала Ломидзе.
Она, в частности, уточнила, что в целом программа туристического кешбэка зарекомендовала себя очень хорошо: как минимум 20% дополнительного турпотока регионы получили именно благодаря ей.
Как ранее сообщал портал «Юга.ру», курорт «Красная поляна» оценил убытки из-за новых ограничений, принятых на фоне пандемии коронавируса.