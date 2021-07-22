Мишустин поручил подготовить меры для повышения доступности авиатехники

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минздраву представить предложения по совершенствованию механизмов господдержки, направленных на повышение доступности российской авиационной техники.

Об этом сообщается на сайте правительства.

«Минпромторг, Минтранс, Минфин и Минздрав должны до 1 декабря представить предложения по совершенствованию механизмов господдержки, направленных на повышение доступности российской авиационной техники», — говорится в сообщении.

Ранее российский лидер Владимир Путин на совещании по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения, которое проходит на полях Международного авиакосмического салона (МАКС) заявил, что «для России с её колоссальной территорией развитие гражданского авиастроения всегда было и всегда будет одним из безусловных приоритетов».