В Крыму назвали возможную причину отставки главы администрации Керчи
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Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Крючкова, глава администрации Керчи мог уволиться по состоянию здоровья.
«Бороздин тяжело переболел коронавирусом, поражено было 90% лёгких, и перенёс операцию на сердце», — сказал он.
Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее заявил, что Бороздин покидает пост главы керченской администрации. О причинах увольнения не сообщается.
Бороздин возглавлял администрацию города с 2017 года.