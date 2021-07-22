В Крыму назвали возможную причину отставки главы администрации Керчи

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал возможную причину отставки главы керченской администрации Сергея Бороздина.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Крючкова, глава администрации Керчи мог уволиться по состоянию здоровья.

«Бороздин тяжело переболел коронавирусом, поражено было 90% лёгких, и перенёс операцию на сердце», — сказал он.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее заявил, что Бороздин покидает пост главы керченской администрации. О причинах увольнения не сообщается.

Бороздин возглавлял администрацию города с 2017 года.