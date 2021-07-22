В Крыму назвали возможную причину отставки главы администрации Керчи

Короткая ссылка
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал возможную причину отставки главы керченской администрации Сергея Бороздина.
В Крыму назвали возможную причину отставки главы администрации Керчи
  • © Керченский городской совет

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Крючкова, глава администрации Керчи мог уволиться по состоянию здоровья.

«Бороздин тяжело переболел коронавирусом, поражено было 90% лёгких, и перенёс операцию на сердце», — сказал он.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее заявил, что Бороздин покидает пост главы керченской администрации. О причинах увольнения не сообщается. 

Бороздин возглавлял администрацию города с 2017 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить