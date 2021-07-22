РБК: ретейлеры прогнозируют рост цен на одежду и обувь осенью

В новом осенне-зимнем сезоне одежда и обувь могут подорожать минимум на 10%, передаёт РБК со ссылкой на прогнозы ретейлеров.

Так, по словам президента розничной сети Baon Ильи Ярошенко, коллекции прибавят в цене 10—15%.

В свою очередь, владелец компании Gloria Jeans Владимир Мельников полагает, что осенью подорожание будет малозаметным, но в начале 2022 года розничные цены могут вырасти на 18—20%.

Похожий прогноз и у Андрея Павлова, основателя Zenden Group (сети обувных салонов Zenden, Thomas Munz и Mascotte).

Среди основных причин эксперты называют рост стоимости перевозки и сырья. При этом закупки новых коллекций сети снижать не планируют.

В марте президент Российского союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с ценами на одежду.