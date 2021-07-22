Суд арестовал имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи

Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество вице-президента группы компаний «Кировский», депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Льва Ковпака и его семьи.

«Арбитражный суд Свердловской области определил: наложить арест на денежные средства на счетах и денежные средства, которые будут поступать на счета Ковпака Л. И., Ковпака И. И., Ковпак В. А., ООО «Прометей», ООО «Продукт-ленд», ООО «ОЖК», ООО «Лев» в пределах 1 млрд руб.», — сказано в сообщении.

Решение суд вынес в рамках дела о банкротстве по заявлению конкурсного управляющего «Продовольственной компании» Константина Маркова, пытающегося привлечь Ковпаков к ответственности.

Ранее Следственный комитет просил суд отправить под стражу замначальника Южного таможенного управления ФТС России Александра Скрипкина, которого заподозрили в мошенничестве в размере 85 млн рублей.