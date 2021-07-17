СК просит арестовать замглавы Южного управления ФТС по делу о мошенничестве

Следственный комитет просит суд отправить под стражу замначальника Южного таможенного управления ФТС России Александра Скрипкина — его заподозрили в мошенничестве в размере 85 млн рублей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.

Он рассказал, что в суд поступило ходатайство об аресте Скрипкина до 15 сентября.

Как пишет агентство, следствием по материалам коллег из ФСБ России установлено, что в 2018 году при проведении электронного аукциона подозреваемые завысили цены контракта на приобретение здания для размещения Южной электронной таможни и Южного таможенного поста.

Таким образом они ограничили список конкурентов и создали себе преимущественные условия, а после заключения госконтракта на сумму более 253 млн рублей в оперативное управление Южного таможенного управления перешли два земельных участка и здание площадью около 3 тыс. кв. м.

Стоимость имущества была искусственно завышена на сумму порядка 85 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.