СК просит арестовать замглавы Южного управления ФТС по делу о мошенничестве

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Следственный комитет просит суд отправить под стражу замначальника Южного таможенного управления ФТС России Александра Скрипкина — его заподозрили в мошенничестве в размере 85 млн рублей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.
СК просит арестовать замглавы Южного управления ФТС по делу о мошенничестве
  • РИА Новости

Он рассказал, что в суд поступило ходатайство об аресте Скрипкина до 15 сентября.

Как пишет агентство, следствием по материалам коллег из ФСБ России установлено, что в 2018 году при проведении электронного аукциона подозреваемые завысили цены контракта на приобретение здания для размещения Южной электронной таможни и Южного таможенного поста.

Таким образом они ограничили список конкурентов и создали себе преимущественные условия, а после заключения госконтракта на сумму более 253 млн рублей в оперативное управление Южного таможенного управления перешли два земельных участка и здание площадью около 3 тыс. кв. м.

Стоимость имущества была искусственно завышена на сумму порядка 85 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

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