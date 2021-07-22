Глава ГИБДД Ставрополья заявил о непричастности к дизайну своего особняка

Начальник ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов сообщил, что не имеет отношения к дизайну своего особняка.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сафонова, жильё принадлежит его сожительнице.

«Я в этот дом пришёл, когда он был построен, пять лет назад. Это гражданской супруги дом», — сказал бывший начальник ГИБДД Ставрополья журналистам в суде, где ему избирали меру пресечения.

Он добавил, что «ряд моментов, которые там есть», он бы делать не стал.

Ранее Ессентукский городской суд принял решение арестовать на два месяца Алексея Сафонова.

Дизайнеры оценили интерьер «дворца» главы ставропольского ГИБДД.