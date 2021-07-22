Руденко заявил о доверительном диалоге по безопасности между Москвой и Ашхабадом

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, что у Москвы с Ашхабадом налажен доверительный диалог по безопасности.

«С Туркменистаном у нас также налажен доверительный диалог в области безопасности, в рамках которого представители компетентных ведомств обмениваются оценками в отношении общих угроз и вызовов», — сообщил Руденко в интервью РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос о том, ведутся ли контакты с Туркменистаном на фоне обострения ситуации в Афганистане.

Ранее Руденко проинформировал, что Россия безвозмездно поможет Таджикистану в укреплении таджикско-афганской границы.