На Сахалине убийцу восьмилетней девочки приговорили к пожизненному сроку

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Сахалинский областной суд признал супругов виновными в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки. Мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
На Сахалине убийцу восьмилетней девочки приговорили к пожизненному сроку
  • РИА Новости

Суд ... назначил наказание подсудимому в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима; ...  подсудимой в виде 15-и лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщается на сайте прокуратуры Сахалинской области.

По данным надзорного органа, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 («Убийство трёх лиц»), ч. 2 ст. 126 («Похищение человека»), двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 131 («Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста»), ч. 2 ст. 135 («Развратные действия»), ч. 4 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 летнего возраста») Уголовного кодекса России.

Его жену признали виновной по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса России («Похищение человека»), а также в подстрекательстве в совершении остальных преступлений.

Ранее в Сахалинской области в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района было обнаружено тело девочки «с признаками насильственной смерти».

СК сообщил, что «в соответствии с полученными данными, смерть ребёнка наступила в день её исчезновения, 6 июля 2020 года».

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