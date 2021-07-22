Антонов прокомментировал договорённости США и ФРГ о «Северном потоке — 2»
- Reuters
- © Anton Vaganov
«Документ вызывает серьёзные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России», — приводятся слова Антонова на странице российского посольства в Вашингтоне на Facebook.
Дипломат подчеркнул, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве орудия для политического давления и отвергает любые обвинения на данный счёт в свой адрес.
Ранее стало известно, что в совместном заявлении Германии и Соединённых Штатов о «Северном потоке — 2» сообщается, помимо прочего, что «если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия», то ФРГ, в свою очередь, «будет настаивать на эффективных мерах на европейском уровне, включая санкции, для ограничения возможностей российского экспорта в Европу.