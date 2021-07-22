Антонов прокомментировал договорённости США и ФРГ о «Северном потоке — 2»

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что враждебная тональность договорённости США и Германии о «Северном потоке — 2» противоречит духу переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве.
Антонов прокомментировал договорённости США и ФРГ о «Северном потоке — 2»
  • Reuters
  • © Anton Vaganov

«Документ вызывает серьёзные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России», — приводятся слова Антонова на странице российского посольства в Вашингтоне на Facebook.

Дипломат подчеркнул, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве орудия для политического давления и отвергает любые обвинения на данный счёт в свой адрес.

Ранее стало известно, что в совместном заявлении Германии и Соединённых Штатов о «Северном потоке — 2» сообщается, помимо прочего, что «если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия», то ФРГ, в свою очередь, «будет настаивать на эффективных мерах на европейском уровне, включая санкции, для ограничения возможностей российского экспорта в Европу.

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