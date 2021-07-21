В Вологодской области локализованы шесть лесных пожаров

В МЧС заявили, что спасатели в Вологодской области локализовали шесть из девяти лесных пожаров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по области.

«На 17:00 мск количество лесных пожаров уменьшилось с 11 до девяти, их общая площадь — 844 га. Шесть пожаров локализованы, в том числе крупный пожар в Вожегодском районе на площади 145 га. За день ликвидированы два очага в Никольском и Нюксенском районах», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что спасатели не допустили движения огня в сторону населённых пунктов.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев дал прогноз по природным пожарам на территории страны.

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.