В Вологодской области локализованы шесть лесных пожаров

Короткая ссылка
В МЧС заявили, что спасатели в Вологодской области локализовали шесть из девяти лесных пожаров.
В Вологодской области локализованы шесть лесных пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по области.

«На 17:00 мск количество лесных пожаров уменьшилось с 11 до девяти, их общая площадь — 844 га. Шесть пожаров локализованы, в том числе крупный пожар в Вожегодском районе на площади 145 га. За день ликвидированы два очага в Никольском и Нюксенском районах», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что спасатели не допустили движения огня в сторону населённых пунктов.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев дал прогноз по природным пожарам на территории страны.

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить