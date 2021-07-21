В Вологодской области локализованы шесть лесных пожаров
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по области.
«На 17:00 мск количество лесных пожаров уменьшилось с 11 до девяти, их общая площадь — 844 га. Шесть пожаров локализованы, в том числе крупный пожар в Вожегодском районе на площади 145 га. За день ликвидированы два очага в Никольском и Нюксенском районах», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что спасатели не допустили движения огня в сторону населённых пунктов.
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