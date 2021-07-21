Мурашко назвал число госпитализированных с коронавирусом в России

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства назвал число госпитализированных с коронавирусом в стране.
Мурашко назвал число госпитализированных с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Под наблюдением медицинских работников находятся 889 тыс. пациентов. Из них 77% — это пациенты, получающие помощь в амбулаторных условиях. 198 тыс. человек госпитализированы», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, прирост по госпитализированным пациентам составил 3,8% за прошедшую неделю.

Ранее Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал о проявлениях постковидного синдрома.

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