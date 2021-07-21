Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19.

Он сообщил, что «под наблюдением медицинских работников находятся 889 тыс. пациентов, из них 77% — это пациенты, получающие помощь в амбулаторных условиях».

«Мы развернули 232 тыс. коек», — сообщил министр.

Согласно данным на 21 июля, за сутки в России выявили 23 704 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 6 030 240 случаев COVID-19.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.