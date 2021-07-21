Путин высказался о подходе ряда стран к регистрации российских вакцин

Российский президент Владимир Путин заявил, что не понимает иностранных коллег, которые тормозят регистрацию российских вакцин от коронавируса на фоне пандемии.

Об этом он сказал во время совещания с членами правительства.

«Конечно, трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на свою, чужую, тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются безусловно безопасными, эффективными», — заявил президент.

При этом он надеется, что данную работу всё-таки получится организовать совместно. По словам Путина, отдельно бороться с пандемией — бессмысленно.

Также Путин заявил, что коварная возвращающаяся эпидемия доставляет России немало проблем. По его словам, подобная ситуация происходит в подавляющем большинстве стран мира.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.