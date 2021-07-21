Путин рассказал о проблемах из-за возвращающегося коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что возвращающаяся коронавирусная инфекция COVID-19 доставляет много проблем.

Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

«Понятно, что эта коварная возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем, и не только это происходит у нас, но и в подавляющем большинстве стран мира», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин заявил о необходимости повысить темпы вакцинации от COVID-19 в России.

16 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране остаётся напряжённой.

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.