Путин рассказал о проблемах из-за возвращающегося коронавируса

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Президент России Владимир Путин заявил, что возвращающаяся коронавирусная инфекция COVID-19 доставляет много проблем.
Путин рассказал о проблемах из-за возвращающегося коронавируса
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

«Понятно, что эта коварная возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем, и не только это происходит у нас, но и в подавляющем большинстве стран мира», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин заявил о необходимости повысить темпы вакцинации от COVID-19 в России.

16 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране остаётся напряжённой.

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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