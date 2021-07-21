Путин заявил о необходимости выделить финпомощь страдающим от пожаров регионам

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выделить финансовую помощь страдающим от пожаров российским регионам.

Как отмечает РИА Новости, ранее Путин уже попросил свою администрацию и кабмин подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами в России, в частности, по внедрению новой методики оказания финансовой помощи и поддержки регионам.

«Я так понимаю, что она уже сделана, подготовлена методика, нужно просто отследить, чтобы она исполнялась и внедрялась активнее. Конечно, нужно оказать помощь регионам в дополнительном финансировании, там, где это нужно сегодня», — сказал он.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев дал прогноз по природным пожарам на территории страны.

Cиноптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.