Путин предложил изучить идею о полномочиях по лесным отношениям
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Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства в формате видеоконференции.
«Есть вот ещё идея для субъектов с низкой плотностью населения и с большой площадью лесов — передать полномочия в области лесных отношений на федеральный уровень», — отметил президент.
Путин добавил, что «просил бы правительство подумать на этот счёт и сделать свои предложения».
Ранее стало известно о переброске дополнительных сил, в том числе пожарной авиации, в охваченные природными пожарами районы Якутии.