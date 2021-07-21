Путин предложил изучить идею о полномочиях по лесным отношениям

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать предложение о передаче на федеральный уровень полномочий в сфере лесных отношений в регионах с большой площадью лесов.

Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства в формате видеоконференции.

«Есть вот ещё идея для субъектов с низкой плотностью населения и с большой площадью лесов — передать полномочия в области лесных отношений на федеральный уровень», — отметил президент.

Путин добавил, что «просил бы правительство подумать на этот счёт и сделать свои предложения».

Ранее стало известно о переброске дополнительных сил, в том числе пожарной авиации, в охваченные природными пожарами районы Якутии.