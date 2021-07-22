Врач назвала новые особенности COVID-19

Главный врач Городской больницы №20 Санкт-Петербурга Татьяна Суровцева рассказала о новых особенностях COVID-19.

В беседе с сайтом «Петербургский дневник» она сказала, что, хотя кардинальных изменений в клиническом течении заболевания нет, в настоящее время вирус стал более агрессивным.

«Сейчас мы с коллегами замечаем, что вирус стал сильнее поражать центральную нервную систему и сердечно-сосудистую систему. У больных часто наблюдается выраженная тревога, страдает психический статус. Болезнь стала порой развиваться более стремительно. Например, сегодня поражение лёгких может быть 10%, а завтра — уже 90%», — уточнила Суровцева.

Также врач отметила среди опасных симптомов высокую температуру, дыхательную недостаточность, озноб, слабость, головную боль, апатию.

«Вызывать врача нужно сразу — инфекция слишком стремительно развивается, важно не упускать время, а болезнь у всех протекает по-разному», — резюмировала она.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что за минувшие сутки во всех регионах России были зарегистрированы новые случаи коронавирусной инфекции.