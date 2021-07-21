В Петербурге провели более 28 тысяч тестов на COVID-19 за сутки

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За минувшие сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус 28 379 человек.
В Петербурге провели более 28 тысяч тестов на COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Невские новости» со ссылкой на данные правительства города.

По последним данным, выявили 1934 случая заболевания коронавирусом за последние 24 часа. Днём ранее этот показатель составлял 1938.

В оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции на территории России сообщили, что Санкт-Петербург занимает третье место по заболеваемости среди городов страны.

Ранее портал «Дни.ру» передавал, что за минувшие сутки во всех регионах России были зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Их общее число составило 23 704.

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