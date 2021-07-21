Российские Ту-160 выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями

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В российском Минобороны сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-160 осуществили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.
Российские Ту-160 выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями
  • РИА Новости

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность полёта превысила семь часов, на отдельных этапах следования самолёты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

«Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — добавили в российском оборонном ведомстве.

8 июля стало известно, что два российских бомбардировщика Су-24 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря, не нарушая границ других государств.

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