Два российских Су-24 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтики

Два российских бомбардировщика Су-24 в четверг, 8 июля, выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря, не нарушая границ других государств.

«8 июля два самолёта Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Минобороны России.

Отмечается, что полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.

Ранее в СМИ появилась информация, что пресс-конференция с участием премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО была прервана из-за сигнала о тревоге.

Как уточнялось, мероприятие было прервано из-за срочного вылета двух натовских самолётов на перехват российского.