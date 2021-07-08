Два российских Су-24 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтики
- РИА Новости
«8 июля два самолёта Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Минобороны России.
Отмечается, что полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.
Ранее в СМИ появилась информация, что пресс-конференция с участием премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО была прервана из-за сигнала о тревоге.
Как уточнялось, мероприятие было прервано из-за срочного вылета двух натовских самолётов на перехват российского.