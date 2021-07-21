В Тюменской области рассказали о состоянии госпитализированного после ДТП ребёнка

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В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что восьмилетний ребёнок из Тюмени, который ранее попал под колёса автомобиля Renault, находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.
В Тюменской области рассказали о состоянии госпитализированного после ДТП ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Как уточняется, прокурор Тюменской области Владислав Московских взял расследование ДТП на личный контроль.

«Ребёнок был доставлен в ОКБ №2, где сейчас получает всю необходимую медицинскую помощь в реанимации по поводу открытой черепно-мозговой травмы и сопутствующих этому повреждений в области головы, закрытой травмы грудной клетки. Состояние оценивается как крайне тяжёлое, на ИВЛ», — прокомментировали в ведомстве.

Как уточняет megatyumen.ru со ссылкой на прокуратуру Тюменской области, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Ранее сообщалось, что при столкновении маршрутки и грузовика в Ростовской области пострадали семь человек.

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