В ДТП с маршруткой и грузовиком под Ростовом пострадали семь человек
- РИА Новости
«Водитель 1989 года рождения, управляя маршрутным транспортным средством малой вместимости «Газель», следуя по маршруту Головатовка — Азов, по предварительным данным, допустил столкновение с прицепом автомобиля. В результате ДТП пострадали семь человек», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что двоих пострадавших госпитализировали.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля на подъезде к городу Амурску в Хабаровском крае.