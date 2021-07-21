В ДТП с маршруткой и грузовиком под Ростовом пострадали семь человек

При столкновении маршрутки и грузовика в Ростовской области пострадали семь человек. Об этом сообщили в региональном отделении ГИБДД России.

«Водитель 1989 года рождения, управляя маршрутным транспортным средством малой вместимости «Газель», следуя по маршруту Головатовка — Азов, по предварительным данным, допустил столкновение с прицепом автомобиля. В результате ДТП пострадали семь человек», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что двоих пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля на подъезде к городу Амурску в Хабаровском крае.