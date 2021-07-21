В ДТП с маршруткой и грузовиком под Ростовом пострадали семь человек

Короткая ссылка
При столкновении маршрутки и грузовика в Ростовской области пострадали семь человек. Об этом сообщили в региональном отделении ГИБДД России.
В ДТП с маршруткой и грузовиком под Ростовом пострадали семь человек
  • РИА Новости

«Водитель 1989 года рождения, управляя маршрутным транспортным средством малой вместимости «Газель», следуя по маршруту Головатовка — Азов, по предварительным данным, допустил столкновение с прицепом автомобиля. В результате ДТП пострадали семь человек», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что двоих пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля на подъезде к городу Амурску в Хабаровском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить