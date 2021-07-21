Опрос показал отношение петербуржцев к вендинговым автоматам

Очередной опрос на портале «Единой карты петербуржца» показал, как жители города относятся к автоматам по продаже кофе, сладостей, чипсов и прочих товаров.

Об этом пишет «Петербургский дневник».

Так, в ходе исследования выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных (62%) редко пользуются вендинговыми автоматами.

Ещё 21% респондентов не знают, что это такое. В свою очередь, на постоянной основе в этих устройствах покупают товары лишь 7% жителей города.

Также 25% респондентов заявили, что не пользуются такими автоматами вовсе, а 29% хотели бы, чтобы в их доме появился вендинговый автомат.

В то же время 47% высказались против этого.

Отмечается, что чаще всего в автоматах покупают кофе или чай (56%), чипсы и шоколад (11%), мороженое, игрушки и глазные линзы.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье в период пандемии выросли интернет-продажи фермерских продуктов.