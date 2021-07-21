В Башкирии возбудили дело по факту падения обломков крыши на ребёнка

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту травмирования 14-летней девочки из-за падения на неё кровли торгового центра в Бижбулякском районе.

По версии СК, вечером 20 июля на улице Победы в селе Бижбуляк порывистый ветер сорвал кровлю крыши со здания ТЦ. Обломки упали на девочку, её госпитализировали в тяжёлом состоянии, сообщает mkset.ru.

«В ходе расследования лицам, ответственным за ремонт, содержание и эксплуатацию торгового центра, будет дана правовая оценка. Ход и результаты расследования находятся на контроле в СУ республики», — сообщили в ведомстве.

В июне в недостроенном дачном доме в Воронежской области произошло обрушение плиты перекрытия на находящихся там детей. Позднее их тела нашли под завалами дома.