В Башкирии возбудили дело по факту падения обломков крыши на ребёнка

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Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту травмирования 14-летней девочки из-за падения на неё кровли торгового центра в Бижбулякском районе.
В Башкирии возбудили дело по факту падения обломков крыши на ребёнка
  • РИА Новости

По версии СК, вечером 20 июля на улице Победы в селе Бижбуляк порывистый ветер сорвал кровлю крыши со здания ТЦ. Обломки упали на девочку, её госпитализировали в тяжёлом состоянии, сообщает mkset.ru.

«В ходе расследования лицам, ответственным за ремонт, содержание и эксплуатацию торгового центра, будет дана правовая оценка. Ход и результаты расследования находятся на контроле в СУ республики», — сообщили в ведомстве.

В июне в недостроенном дачном доме в Воронежской области произошло обрушение плиты перекрытия на находящихся там детей. Позднее их тела нашли под завалами дома.

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