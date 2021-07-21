Памфилова назвала иск «Яблока» по видеонаблюдению на выборах абсурдным

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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала иск партии «Яблоко» к ЦИК по поводу порядка применения видеонаблюдения на сентябрьских выборах, назвав его абсурдным.
Памфилова назвала иск «Яблока» по видеонаблюдению на выборах абсурдным
  • © ЦИК России

«Считаю, что иск не только абсурден, он весьма безответственный и в какой-то степени подленький», — приводит её слова ТАСС.

Как отметила Памфилова, трансляция в интернете с избирательных участков в течение трёх суток обошлась бы Москве почти в 1 млрд рублей. Она задалась вопросом, готовы ли избиратели «пустить эти средства на виртуальный ветер».

Глава комиссии подчеркнула, что ЦИК предлагает «оптимально сбалансированную альтернативу», которая позволяет обеспечить простой доступ для всех участников избирательного процесса, «в том числе для так называемых диванных наблюдателей».

Во вторник, 20 июля, «Яблоко» направило жалобу в Верховный суд с требованием «признать незаконным ограничение доступа граждан к видеонаблюдению на выборах». Причиной назван «отказ от общедоступных трансляций с избирательных участков».

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса, при подготовке и проведении выборов в единый день голосования — 19 сентября 2021 года. 

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