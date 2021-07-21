Пилот рассказал подробности посадки Ан-28 в Томской области

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Пилот экстренно севшего самолёта Ан-28 в Томской области Анатолий Прытков заявил, что грунт болотистой местности помог избежать катастрофы.

«В процессе посадки сибирская болотистая местность сыграла как аэрофинишёр. Мягкий грунт сработал как подушка безопасности в автомобиле. Самолёт упёрся в мягкий грунт, опрокинулся, и все зависли на ремнях», — приводит Интерфакс его слова.

Прытков также рассказал об эвакуации пассажиров.

«Процентов 60—70 пассажиров эвакуировались через моё место. Затем один из пассажиров, Роман, который оказался спортсменом, и наш бортмеханик Никита сумели открыть основной люк, и остальные пассажиры покинули самолёт через него», — сказал пилот.

Самолёт пропал с радаров в пятницу, 16 июля.

Лайнер выполнил жёсткую посадку, место приземления нашёл вертолёт в Бакчарском районе. Все пассажиры и члены экипажа живы.

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